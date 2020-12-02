​Кейн должен восстановиться к дерби с «Арсеналом»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн пропустит матч Лиги Европы против ЛАСКа, но имеет шансы сыграть против «Арсенала» в дерби северного Лондона в Премьер-лиге тремя днями позже.

«Кейн, Винисиус, Регилон и Ламела травмированы. У первых троих из этого списка есть шансы сыграть на выходных.

Достаточно ли серьёзна травма Кейна? Я не собираюсь вам рассказывать о характере его травмы. Думаю, у него хорошие шансы. Думаю, он будет играть. Это моё чувство», - рассказал Кейн журналистам на пресс-конференции.

Матч «Тоттенхэм» - «Арсенал» пройдёт в ближайшее воскресенье, шестого декабря.