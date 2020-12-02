​Кейн должен восстановиться к дерби с «Арсеналом»

|
02 Декабря 2020, 18:35,
|
|
Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн пропустит матч Лиги Европы против ЛАСКа, но имеет шансы сыграть против «Арсенала» в дерби северного Лондона в Премьер-лиге тремя днями позже.
«Кейн, Винисиус, Регилон и Ламела травмированы. У первых троих из этого списка есть шансы сыграть на выходных.
Достаточно ли серьёзна травма Кейна? Я не собираюсь вам рассказывать о характере его травмы. Думаю, у него хорошие шансы. Думаю, он будет играть. Это моё чувство», - рассказал Кейн журналистам на пресс-конференции.
Матч «Тоттенхэм» - «Арсенал» пройдёт в ближайшее воскресенье, шестого декабря.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью, Гарри Кейн