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​Кейн должен восстановиться к дерби с «Арсеналом»

02 Декабря 2020, 18:35,

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Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн пропустит матч Лиги Европы против ЛАСКа, но имеет шансы сыграть против «Арсенала» в дерби северного Лондона в Премьер-лиге тремя днями позже.

«Кейн, Винисиус, Регилон и Ламела травмированы. У первых троих из этого списка есть шансы сыграть на выходных.

Достаточно ли серьёзна травма Кейна? Я не собираюсь вам рассказывать о характере его травмы. Думаю, у него хорошие шансы. Думаю, он будет играть. Это моё чувство», - рассказал Кейн журналистам на пресс-конференции.

Матч «Тоттенхэм» - «Арсенал» пройдёт в ближайшее воскресенье, шестого декабря.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью, Гарри Кейн
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