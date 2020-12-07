Моуриньо – об игре Кейна и Сона: «Они работали как животные»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо высказался об игре нападающих Гарри Кейне и Сон Хынмине в матче против лондонского «Арсенала» (2:0).

«Они работали как животные, я говорю это с уважением к животным, потому что люблю их», - цитирует Моуринью Football Daily.

После одиннадцати туров «Тоттенхэм» с 24-мя очками занимает первое место в турнирной таблице, идущий следом «Ливерпуль» уступает «шпорам» лишь по дополнительным показателям.

В четверг, 10 декабря, «Тоттенхэм» в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы на своём поле примет «Антверпен». «Шпоры» на данный момент находятся на второй строчке в таблице.