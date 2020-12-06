Моуринью пододвинул Артету к отставке: «Тоттенхэм» не оставил шансов «Арсеналу» в северолондонском дерби

В северолондонском дерби «Тоттенхэм» принимал «Арсенал» в матче с двумя тысячами зрителей.

Дерби Северного Лондона – это не шутки, здесь всё серьёзно. Перед отчётным матчем «Арсенал» не обыгрывал «Тоттенхэм» на протяжении четырёх очных встреч, начиная с декабря позапрошлого года. Но это и неудивительно, учитывая, что в последнее время прогрессирующие «шпоры» котируются выше сдавших позиции «канониров». Как и Жозе Моуринью, обретший второе дыхание, ставится специалистами выше Микеля Артеты, которого уже начали сравнивать с Унаи Эмери, и это сравнение не в пользу нынешнего наставника «канониров».

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«Шпоры» избрали привычную для себя манеру игры – от обороны. Хозяева словно призывали гостей позиционно атаковать, а сами мониторили обстановку, выискивая возможности для колючих контрвыпадов. Нашли таковую «шпору» на 13-й минуте. Притянувший к себе оппонентов Кейн из центрального круга отдал на левый фланг Сону, который немного прошёл вперёд и решился на дальний выстрел. Получилось очень впечатляюще: мяч крутанулся в правую девятку (1:0).

Естественно, забитый мяч не изменил оборонительную стратегию «Тоттенхэма», а «канониры» мучились в бесплодных атаках и могли похвастать разве что ударом Ляказетта в стенку со штрафного. Ну не хватало «канонирам» последнего или предпоследнего хода – точного паса или удара.

В конце тайма появилась статистика, что в предыдущие пять минут «шпоры» владели мячом лишь девять процентов игрового времени. Однако это не помешало хозяевам провести на первой добавленной минуте вторую разящую контратаку. Сон отдал Кейну на правый полуфланг в чужой штрафной, и Харри мощным выстрелом отправил мяч внутрь рамки рикошетом от перекладины (2:0).

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Счёт на табло заставлял «Арсенал» во втором тайме нагнетать, но гости лишь немного улучшили свою игру в атаке. Надо признать, что у гостей стали иногда возникать моменты, которые можно отнести к категории голевых. На 49-й минуте Тирни навесил с левого фланга не совсем идеально для Обамеянга – тот не подстроился под мяч и пробил головой выше створа. Ляказетт ещё напомнил о себе спустя четверть часа игры, ударив со второго этажа в левый угол, – там пришлось падать за мячом Льорису.

«Арсенал» не взрывал игру и не взвинчивал темп. «Тоттенхэм» такие обстоятельства устраивали – он оборонял свой победный счёт, и всё. Контратак у хозяев было мало, но они им были уже не особо нужны. Впрочем, Кейн всё равно пробил на 80-й минуте головой опасно рядом с воротами после подачи Сона со штрафного – а вообще, там вроде как был офсайд. Кстати, Кейн за счёт своего гола в первом тайме установил бомбардирский рекорд дерби Северного Лондона – теперь на его счету 11 мячей за «Тоттенхэм» в ворота «Арсенала».

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«Шпоры» возвращаются на первое место и ждут результата матча «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон», чтобы понять, догонят ли их «красные» по очкам. «Канониры» же балансируют между третьей и четвёртой пятёрками таблицы, а шансы Микеля Артеты оказаться скоро уволенным возрастают.

Кирилл Иванцов