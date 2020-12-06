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Моуринью пододвинул Артету к отставке: «Тоттенхэм» не оставил шансов «Арсеналу» в северолондонском дерби

06 Декабря 2020, 21:24,

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В северолондонском дерби «Тоттенхэм» принимал «Арсенал» в матче с двумя тысячами зрителей.

Протокол игры  
Тоттенхэм 2:0 Арсенал
(1:0) Сон Хынмин 13'    
(2:0) Кейн Гарри 45'    
Льорис Уго Орье Серж Алдервейрельд Тоби Дайер Эрик Регилон Серхио Сиссоко Мусса Хёйбьерг Пьер-Эмиль Бергвейн Стевен   90' (Родон Джо (   90') Ло Чельсо Джовани   41'   72' (Дэвис Бен (   72') Сон Хынмин   88' (Лукас Моура (   88') Кейн Гарри
Запасные: Бэйл Гарет Винисиус Карлос Харт Джо Уинкс Гарри
Лено Бернд Холдинг Роб Габриэль дос Сантос Тирни Киран Бельерин Эктор   75' (Нкетиа Эдди (   75') Парти Томас   45' (Себальос Дани (   45') Джака Гранит   75' Сака Букайо Виллиан Боргес Ляказетт Александр   80' Обамеянг Пьер-Эмерик
Запасные: Мустафи Шкодран Эльнени Мохамед Уиллок Джо Рунарссон Рунар Мэйтленд-Найлс Эйнсли
06 декабря. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

Дерби Северного Лондона – это не шутки, здесь всё серьёзно. Перед отчётным матчем «Арсенал» не обыгрывал «Тоттенхэм» на протяжении четырёх очных встреч, начиная с декабря позапрошлого года. Но это и неудивительно, учитывая, что в последнее время прогрессирующие «шпоры» котируются выше сдавших позиции «канониров». Как и Жозе Моуринью, обретший второе дыхание, ставится специалистами выше Микеля Артеты, которого уже начали сравнивать с Унаи Эмери, и это сравнение не в пользу нынешнего наставника «канониров».

Embed from Getty Images

«Шпоры» избрали привычную для себя манеру игры – от обороны. Хозяева словно призывали гостей позиционно атаковать, а сами мониторили обстановку, выискивая возможности для колючих контрвыпадов. Нашли таковую «шпору» на 13-й минуте. Притянувший к себе оппонентов Кейн из центрального круга отдал на левый фланг Сону, который немного прошёл вперёд и решился на дальний выстрел. Получилось очень впечатляюще: мяч крутанулся в правую девятку (1:0).

Естественно, забитый мяч не изменил оборонительную стратегию «Тоттенхэма», а «канониры» мучились в бесплодных атаках и могли похвастать разве что ударом Ляказетта в стенку со штрафного. Ну не хватало «канонирам» последнего или предпоследнего хода – точного паса или удара.

В конце тайма появилась статистика, что в предыдущие пять минут «шпоры» владели мячом лишь девять процентов игрового времени. Однако это не помешало хозяевам провести на первой добавленной минуте вторую разящую контратаку. Сон отдал Кейну на правый полуфланг в чужой штрафной, и Харри мощным выстрелом отправил мяч внутрь рамки рикошетом от перекладины (2:0).

Embed from Getty Images

Счёт на табло заставлял «Арсенал» во втором тайме нагнетать, но гости лишь немного улучшили свою игру в атаке. Надо признать, что у гостей стали иногда возникать моменты, которые можно отнести к категории голевых. На 49-й минуте Тирни навесил с левого фланга не совсем идеально для Обамеянга – тот не подстроился под мяч и пробил головой выше створа. Ляказетт ещё напомнил о себе спустя четверть часа игры, ударив со второго этажа в левый угол, – там пришлось падать за мячом Льорису.

«Арсенал» не взрывал игру и не взвинчивал темп. «Тоттенхэм» такие обстоятельства устраивали – он оборонял свой победный счёт, и всё. Контратак у хозяев было мало, но они им были уже не особо нужны. Впрочем, Кейн всё равно пробил на 80-й минуте головой опасно рядом с воротами после подачи Сона со штрафного – а вообще, там вроде как был офсайд. Кстати, Кейн за счёт своего гола в первом тайме установил бомбардирский рекорд дерби Северного Лондона – теперь на его счету 11 мячей за «Тоттенхэм» в ворота «Арсенала».

Embed from Getty Images

«Шпоры» возвращаются на первое место и ждут результата матча «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон», чтобы понять, догонят ли их «красные» по очкам. «Канониры» же балансируют между третьей и четвёртой пятёрками таблицы, а шансы Микеля Артеты оказаться скоро уволенным возрастают.

Кирилл Иванцов
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Арсенал Лондон, Тоттенхэм, Апл, Чемпионат Англии
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Комментарии (5)
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0
fireland
06 Декабря 2020, 23:44
Шо там кудесник ? Выиграл АПЛ ?
1
redwhite1959
06 Декабря 2020, 22:02

Автору нужно быть внимательнее - "шпоры" были хозяевами, а "канониры" - гостями. Из отчёта следует - наоборот!((

1
Манчестерский Иппатий
06 Декабря 2020, 22:00

Верните Венгерушку - и будет вам счастье, пушкари. С ним постоянно были в топе и играли в ЛЧ.

0
Oleg-Chelsea
06 Декабря 2020, 23:44

Согласен полностью. Мы только сейчас понимаем, что Венгер был великим. Там нормальных игроков-то нет, а он из 5-ки не выпадал...

2
Oleg-Chelsea
06 Декабря 2020, 21:53

Слабоват Арсенал, хотя и владение мячом было очень большим... Жаль, такая сильная была раньше команда(((

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