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Кейн стал лучшим бомбардиром в истории дерби Северного Лондона

06 Декабря 2020, 20:55,

Global Look Press

Сегодня, 6 декабря, в рамках одиннадцатого тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на своём поле принимает «Арсенал».

В дополнительное время первого тайма забитым голом отметился нападающий «шпор» Гарри Кейн. Таким образом, 27-летний англичанин стал лучшим бомбардиром в истории дерби Северного Лондона. На счету Кейна 11 голов. Ранее лидерство по количеству забитых мячей в матчах «Тоттенхэма» и «Арсенала» делили Эммануэль Адебайор и Бобби Смит.

На данный момент идёт 65-я минута, «Тоттенхэм» впереди со счётом 2:0.

Отметим, что сегодняшняя победа позволит «Тоттенхэму» вернуться на первую строчку в АПЛ.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Тоттенхэм, Гарри Кейн
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