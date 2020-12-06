Кейн стал лучшим бомбардиром в истории дерби Северного Лондона

Сегодня, 6 декабря, в рамках одиннадцатого тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на своём поле принимает «Арсенал».

В дополнительное время первого тайма забитым голом отметился нападающий «шпор» Гарри Кейн. Таким образом, 27-летний англичанин стал лучшим бомбардиром в истории дерби Северного Лондона. На счету Кейна 11 голов. Ранее лидерство по количеству забитых мячей в матчах «Тоттенхэма» и «Арсенала» делили Эммануэль Адебайор и Бобби Смит.

На данный момент идёт 65-я минута, «Тоттенхэм» впереди со счётом 2:0.

Отметим, что сегодняшняя победа позволит «Тоттенхэму» вернуться на первую строчку в АПЛ.