Главный тренер «Енисея» Ивахов: «Подписали контракт с крупной компанией, многих удивим»

Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов поделился мнением о возможном выступлении красноярской команды в РПЛ.

Напомним, что после 20 туров текущего розыгрыша Первой лиги «Енисей» расположился на четвёртой строчке турнирной таблицы, набрав 34 очка.

По словам Ивахова, красноярский клуб заключил соглашение с крупной компанией, финансирование которой поможет улучшить финансовое положение «Енисея».

«Нефтяной вышки у нас нет, но Красноярский край может позволить себе иметь команду РПЛ. Подписали контракт с крупной компанией, презентацию сделаем перед рестартом сезона, и многих удивим», — приводит слова Ивахова журналист Сергей Ивлев.

Также главный тренер отметил, что «Енисею» было бы хорошо подписать одного-двух новых футболистов, если клубу позволят это сделать его финансовые возможности.