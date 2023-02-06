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Первая лига

Главный тренер «Енисея» Ивахов: «Подписали контракт с крупной компанией, многих удивим»

06 Февраля 2023 • 10:27 Комментировать
Енисей
...
Волгарь
05.03 19:00

Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов поделился мнением о возможном выступлении красноярской команды в РПЛ.

Напомним, что после 20 туров текущего розыгрыша Первой лиги «Енисей» расположился на четвёртой строчке турнирной таблицы, набрав 34 очка.

По словам Ивахова, красноярский клуб заключил соглашение с крупной компанией, финансирование которой поможет улучшить финансовое положение «Енисея».

«Нефтяной вышки у нас нет, но Красноярский край может позволить себе иметь команду РПЛ. Подписали контракт с крупной компанией, презентацию сделаем перед рестартом сезона, и многих удивим», — приводит слова Ивахова журналист Сергей Ивлев.

Также главный тренер отметил, что «Енисею» было бы хорошо подписать одного-двух новых футболистов, если клубу позволят это сделать его финансовые возможности.

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Евро-Футбол.Ру,
Енисей Алексей Ивахов
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