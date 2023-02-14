«Рубин» отдал своего форварда конкуренту

Форвард казанского «Рубина» Кирилл Косарев отныне будет защищать цвета астраханского «Волгаря». О переходе 21-летнего нападающего сообщает пресс-служба Первой лиги.

Ранее Косарев уже выступал за «Волгарь», поэтому идёт в знакомую для себя команду – это было с февраля по июнь прошлого года. В астраханский клуб Косарев перебрался в статусе свободного агента.

В текущем сезоне молодому форварду в стане казанцев явно не хватало игровой практики – на его счету лишь четыре выхода на поле в официальных матчах, в которых он однажды сумел забить гол.

«Волгарь» в Первой лиге идёт на восьмом месте, набрав 30 очков, «Рубин» - третий, 37 очков.