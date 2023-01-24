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Первая лига

«Волгарь» подписал контракт с воспитанником «Спартака» официально

24 Января 2023 • 14:48 Комментировать
Енисей
...
Волгарь
05.03 19:00

«Волгарь» объявил о подписании контракта с экс-защитником «Кубани» Иваном Хомухой.

Соглашение 28-летнего футболиста с астраханским клубом рассчитано до конца текущего сезона. Отметим, что ранее Хомуха уже выступал за эту команду.

Нынешний сезон защитник начинал в составе краснодарской «Кубани», за которую провёл 22 матча, но результативными действиями отметиться не сумел. Ранее воспитанник московского «Спартака» также выступал за «Камаз», «Енисей», «Ротор» и хабаровский СКА.

После 20 туров текущего розыгрыша Первой лиги «Волгарь» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 30 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
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ЕНИСЕЙ ВОЛГАРЬ
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