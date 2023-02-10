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Первая лига

«Енисей» сменил отель в Турции из-за угрозы землетрясений

10 Февраля 2023 • 00:31 Комментировать
Енисей
...
Волгарь
05.03 19:00

Футбольный клуб «Енисей» сменил отель на сборах в Турции из-за прошедших в стране сильных землетрясений. Напомним, что 6 февраля на юго-востоке страны случились сильные подземные толчки, магнитуда которых достигала 7,8 балла, из-за этого тысячи домов в десятках городов были разрушены стихией.

«Мы переехали в другой отель после этих событий и попросили изучить футболистов аварийные выходы. Чтобы личные вещи и паспорта всегда были наготове. Здесь в Анталье особо ничего не ощущалось, но никто не знает, где может все случиться в следующий раз. Здесь никакой паники нет, только горе у турецких людей», - цитирует «Спорт-Экспресс» главного тренера красноярской команды Алексея Ивахова.

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Енисей Алексей Ивахов
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ЕНИСЕЙ ВОЛГАРЬ
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