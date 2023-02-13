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Первая лига

Саная покинул «Енисей» официально

13 Февраля 2023 • 16:32 Комментировать
Енисей
...
Волгарь
05.03 19:00

Нападающий Анзор Саная покинул «Енисей». Об этом сообщает официальный сайт красноярского клуба.

Саная защищал цвета «Енисея» с 2020 года. В общей сложности за эту команду форвард провёл 68 матчей, забил 14 голов и отдал 11 результативных передач. В текущем розыгрыше Первой лиги на счету 33-летнего футболиста три гола в 15 встречах.

«Мы благодарны Анзору за 2,5 года совместной работы. Желаем успехов в дальнейших карьерных шагах!» — заявил спортивный директор «Енисея» Антон Евменов.

После 20 туров Первой лиги «Енисей» расположился на четвёртой строчке турнирной таблицы, набрав 34 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Енисей Анзор Саная
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