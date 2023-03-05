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Первая лига

«Енисей» добыл волевую победу в матче с «Волгарём»

05 Марта 2023 • 14:56 Комментировать
Енисей
2:1
Волгарь
окончен

В стартовом весеннем туре Первой лиги «Енисей» принимал «Волгарь». Игра прошла в манеже, красноярцы увлеклись прессингом и пропустили на пятой минуте, на ворота был выведен Данил Липовой, который пробил в цель. Тут же Никита Глушков отыграл перевес гостей. Вскоре у «Енисея» был заработан пенальти, Александр Ломакин пробил чуть правее центра ворот - сэйв, а добить в борьбе толком не дали. Ломакин все же отличился на старте второго тайма после подачи углового. Андрей Окладников мог ставить точку, но сотряс перекладину.

2:1 в итоге, «Енисей» настигает на третьем месте «Рубин». «Волгарь» - восьмой.

Протокол игры  
Енисей2:1Волгарь
  6'Липовой Данил (0:1)
(1:1) Глушков Никита Андреевич10'  
(2:1) Ломакин Александр51'  
Антипин СтаниславСавицкий Иван 46' (Окладников Андрей ( 46') Бардыбахин Вячеслав 79' (Кичин Валерий ( 79') Хозин ВладимирСтежко ВиталийЛанин Олег  61'Иванов Егор  68'Глушков Никита АндреевичРаздорских Никита 76' (Ивакин Ярослав ( 76') Ломакин Александр 69' (Канаплин Александр ( 69') Апушников Егор 46' (Кахидзе Александр ( 46')
Запасные: Широков АндрейГыстаров РасулСамойлов ДенисРукас АндрюсФеррейра ХерманМарков НиколайСтавер Евгений
Смирнов ОлегГаврилович АлексейЛоктионов РоманВедерников ДанилаПавлишин Алексей 63' (Смирнов Данила ( 63') Царукян Валерий 63' (Лесников Дмитрий ( 63') Липовой Данил 81' (Косарев Кирилл ( 81') Ткачук ДенисКозлов Данила  86'Делькин Артём 63' (Муллин Камиль ( 63') Гилязетдинов Артур 72' (Носов Александр ( 72')
Запасные: Печенкин НикитаФилиппов АртёмРащеня ИльяСаганович Дмитрий
05 марта.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Волгарь Енисей
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