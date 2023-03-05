«Енисей» добыл волевую победу в матче с «Волгарём»

В стартовом весеннем туре Первой лиги «Енисей» принимал «Волгарь». Игра прошла в манеже, красноярцы увлеклись прессингом и пропустили на пятой минуте, на ворота был выведен Данил Липовой, который пробил в цель. Тут же Никита Глушков отыграл перевес гостей. Вскоре у «Енисея» был заработан пенальти, Александр Ломакин пробил чуть правее центра ворот - сэйв, а добить в борьбе толком не дали. Ломакин все же отличился на старте второго тайма после подачи углового. Андрей Окладников мог ставить точку, но сотряс перекладину.

2:1 в итоге, «Енисей» настигает на третьем месте «Рубин». «Волгарь» - восьмой.