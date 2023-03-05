«Енисей» добыл волевую победу в матче с «Волгарём»

В стартовом весеннем туре Первой лиги «Енисей» принимал «Волгарь». Игра прошла в манеже, красноярцы увлеклись прессингом и пропустили на пятой минуте, на ворота был выведен Данил Липовой, который пробил в цель. Тут же Никита Глушков отыграл перевес гостей. Вскоре у «Енисея» был заработан пенальти, Александр Ломакин пробил чуть правее центра ворот - сэйв, а добить в борьбе толком не дали. Ломакин все же отличился на старте второго тайма после подачи углового. Андрей Окладников мог ставить точку, но сотряс перекладину.
2:1 в итоге, «Енисей» настигает на третьем месте «Рубин». «Волгарь» - восьмой.
Протокол игры
|6'Липовой Данил (0:1)
|(1:1) Глушков Никита Андреевич10'
|(2:1) Ломакин Александр51'
Антипин Станислав•Савицкий Иван46' (Окладников Андрей (46') •Бардыбахин Вячеслав79' (Кичин Валерий (79') •Хозин Владимир•Стежко Виталий•Ланин Олег• 61'Иванов Егор• 68'Глушков Никита Андреевич•Раздорских Никита76' (Ивакин Ярослав (76') •Ломакин Александр69' (Канаплин Александр (69') •Апушников Егор46' (Кахидзе Александр (46')
Смирнов Олег•Гаврилович Алексей•Локтионов Роман•Ведерников Данила•Павлишин Алексей63' (Смирнов Данила (63') •Царукян Валерий63' (Лесников Дмитрий (63') •Липовой Данил81' (Косарев Кирилл (81') •Ткачук Денис•Козлов Данила• 86'Делькин Артём63' (Муллин Камиль (63') •Гилязетдинов Артур72' (Носов Александр (72')
05 марта.
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