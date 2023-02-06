Бракамонте: «Хотелось бы поработать тренером в России, ведь это моя вторая родина»

Экс-нападающий «Москвы», «Ростова» и грозненского «Терека» Эктор Бракамонте заявил о желании поработать тренером в России.

Ранее сообщалось, что 44-летний аргентинец проходит стажировку в клубе Первой лиги «Енисее». Бракамонте признался, что считает Россию своей второй родиной, поэтому хотел бы здесь поработать.

«Я тренер в Аргентине, сейчас без контракта. Пока без европейской лицензии, в будущем хочу получить. Хотелось бы поработать тренером в России, ведь это моя вторая родина», — приводит слова Бракамонте «Чемпионат».

Напомним, южноамериканский нападающий выступал в России с 2003 по 2012 год. Больше всего матчей в карьере Бракамонте провёл за «Москву» (172), забив в них 46 голов и отдав 23 результативные передачи.