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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бракамонте: «Хотелось бы поработать тренером в России, ведь это моя вторая родина»

06 Февраля 2023 • 14:14 Комментировать
Енисей
...
Волгарь
05.03 19:00

Экс-нападающий «Москвы», «Ростова» и грозненского «Терека» Эктор Бракамонте заявил о желании поработать тренером в России.

Ранее сообщалось, что 44-летний аргентинец проходит стажировку в клубе Первой лиги «Енисее». Бракамонте признался, что считает Россию своей второй родиной, поэтому хотел бы здесь поработать.    

«Я тренер в Аргентине, сейчас без контракта. Пока без европейской лицензии, в будущем хочу получить. Хотелось бы поработать тренером в России, ведь это моя вторая родина», — приводит слова Бракамонте «Чемпионат».

Напомним, южноамериканский нападающий выступал в России с 2003 по 2012 год. Больше всего матчей в карьере Бракамонте провёл за «Москву» (172), забив в них 46 голов и отдав 23 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Эктор Бракамонте Енисей
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