Самошников напомнил фанатам «Рубина» про слова Аршавина

Казанский «Рубин» терпит поражения, в матче двенадцатого тура ФНЛ команда проиграла тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2. Это было второе кряду поражение для «Рубина», и теперь болельщики клуба требуют принятия срочных мер - отставок. Обманутые ожидания фанатов прокомментировал защитник клуба Илья Самошников. Он считает, что игроки ничего не должны болельщикам, предложив им вспомнить слова Аршавина, сказанные после провала российской сборной на Евро-2012.

- Под этот вопрос об ожиданиях вспоминается фраза одного человека, но я не буду ее произносить. Почему должны быть какие-то ожидания? Почему кто-то должен что-то ожидать от нас? Мы живем сегодняшним днем. У нас никто ничего не ожидал, все настраивались на каждую игру, - цитирует Самошникова издание «Спорт-Экспресс».