​Самошников раскритиковал фанатов «Рубина»

Защитник «Рубина» Илья Самошников высказался о негативных кричалках фанатов по ходу матча Первой лиги против «Арсенала» (1:2). Фанаты казанской команды скандировали ругательные фразы, а также призывали отправить Леонида Слуцкого в отставку.

По словам Самошникова, которые приводит «Спорт-Экспресс», он негативно относится к такому поведению фанатов. Футболист отметил, что болельщики должны поддерживать команду, когда она переживает трудности.

«А когда у нас сложный период, и мы слышим эти выкрики неподобающие в нашу сторону и тренера - негативно отношусь к этому. Я не желаю общаться с такими людьми», - сказал Самошников.

После двенадцати туров «Рубин» занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги.