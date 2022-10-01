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Первая лига

​Самошников раскритиковал фанатов «Рубина»

01 Октября 2022 • 19:17 Комментировать
Рубин
1:2
Арсенал Тула
окончен

Защитник «Рубина» Илья Самошников высказался о негативных кричалках фанатов по ходу матча Первой лиги против «Арсенала» (1:2). Фанаты казанской команды скандировали ругательные фразы, а также призывали отправить Леонида Слуцкого в отставку.

По словам Самошникова, которые приводит «Спорт-Экспресс», он негативно относится к такому поведению фанатов. Футболист отметил, что болельщики должны поддерживать команду, когда она переживает трудности.

«А когда у нас сложный период, и мы слышим эти выкрики неподобающие в нашу сторону и тренера - негативно отношусь к этому. Я не желаю общаться с такими людьми», - сказал Самошников.

После двенадцати туров «Рубин» занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Илья Самошников
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