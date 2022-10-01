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Слуцкий: «Про первый тайм нечего и говорить»

01 Октября 2022 • 18:48 Комментировать
Рубин
1:2
Арсенал Тула
окончен

Казанский «Рубин» терпит поражения, в матче двенадцатого тура ФНЛ команда проиграла тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2. Это было второе кряду поражение для «Рубина», и Леонид Слуцкий, наставник казанского клуба, прокомментировал события матча. Ему очень не понравился первый тайм игры.

- Банально избитая фраза «провели два разных тайма» как нельзя лучше характеризует сегодняшний поединок. Про первый тайм даже говорить нечего. Во втором тайме имели много моментов, владели подавляющим преимуществом, два раза попали в стойки ворот, но смогли забить только один мяч, - цитирует Случкого официальный сайт казанцев.

Теперь болельщики «Рубина» уже требуют голову Слуцкого.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Арсенал Тула
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окончен Рубин 1:2 Арсенал Тула
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