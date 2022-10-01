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Первая лига

​Слуцкий отреагировал на призывы его уволить

01 Октября 2022 • 18:29 Комментировать
Рубин
1:2
Арсенал Тула
окончен

В субботу «Рубин» потерпел второе подряд поражение в Первой лиге. На своём поле казанцы уступили «Арсеналу» из Тулы со счётом 1:2.

После игры фанаты «Рубина» выступили за увольнение Леонида Слуцкого с поста тренера команды. «Увольняйте Лёньку из клуба», - скандировали болельщики. Сам рулевой казанской команды высказался на этот счёт на пресс-конференции.

«Они имеют на это право. Здесь даже говорить нечего», - сказал Слуцкий в беседе с журналистами.

«Рубин» на текущий момент располагается на шестой позиции в турнирной таблице Первой лиги. Следующим соперником казанцев во втором дивизионе будет «СКА-Хабаровск».

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий
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окончен Волга Ульяновск 0:0 СКА-Хабаровск
окончен КАМАЗ 2:0 Родина Москва
окончен Рубин 1:2 Арсенал Тула
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