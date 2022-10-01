​Слуцкий отреагировал на призывы его уволить

В субботу «Рубин» потерпел второе подряд поражение в Первой лиге. На своём поле казанцы уступили «Арсеналу» из Тулы со счётом 1:2.

После игры фанаты «Рубина» выступили за увольнение Леонида Слуцкого с поста тренера команды. «Увольняйте Лёньку из клуба», - скандировали болельщики. Сам рулевой казанской команды высказался на этот счёт на пресс-конференции.

«Они имеют на это право. Здесь даже говорить нечего», - сказал Слуцкий в беседе с журналистами.

«Рубин» на текущий момент располагается на шестой позиции в турнирной таблице Первой лиги. Следующим соперником казанцев во втором дивизионе будет «СКА-Хабаровск».