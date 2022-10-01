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Первая лига

​Фанаты «Рубина» выступили за увольнение Слуцкого видео

01 Октября 2022 • 18:23 Комментировать (1)
Рубин
1:2
Арсенал Тула
окончен

В субботу вечером «Рубин» разочаровал армию своих болельщиков. Команда Леонида Слуцкого проиграла тульскому «Арсеналу» на своём поле со счётом 1:2. Это поражение стало для «рубиновых» вторым подряд в Первой лиге – ранее казанцы уступили «Шиннику».

После фанаты «Рубина» выступили за увольнение Леонида Слуцкого с должности главного тренера команды.

«Увольняйте Лёньку из клуба», - скандировали болельщики «Рубина». Видео было опубликовано в телеграм-канале «Остаёмся зимовать».

 

На текущий момент казанский «Рубин» занимает только шестое место в турнирной таблице Первой лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий
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Комментарии (1)
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Антидыня
01 Октября 2022 в 18:37
Увольняйте!
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