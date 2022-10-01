В субботу вечером «Рубин» разочаровал армию своих болельщиков. Команда Леонида Слуцкого проиграла тульскому «Арсеналу» на своём поле со счётом 1:2. Это поражение стало для «рубиновых» вторым подряд в Первой лиге – ранее казанцы уступили «Шиннику».

После фанаты «Рубина» выступили за увольнение Леонида Слуцкого с должности главного тренера команды.

«Увольняйте Лёньку из клуба», - скандировали болельщики «Рубина». Видео было опубликовано в телеграм-канале «Остаёмся зимовать».

На текущий момент казанский «Рубин» занимает только шестое место в турнирной таблице Первой лиги.