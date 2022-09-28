Слуцкий: Кварацхелия заплакал на первой тренировке

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился информацией о проблемах, которые были у Хвичи Кварацхелии в казанском клубе.

Слуцкий рассказал в интервью журналисту Фабрицио Романо о том, что когда первый раз увидел Кварацхелию, то сразу понял — это большой талант, но у него были свои особенности.

На первой тренировке Кварацхелия столкнулся с другим футболистом, он упал и заплакал, заявил тренер. Следующий момент, он не знал, как правильно использовать свой дриблинг, и поэтому использовал его везде, отсюда вытекала другая проблема: он всегда пытался уходить от столкновений, но если у тебя такой дриблинг, тебе приходится идти в стыки, добавил Слуцкий.

Напомним, грузинский футболист выступал за «Рубин» с 2019 по 2022 год.