Самошников — о матче с «Арсеналом»: «В следующей игре задача побеждать»

Защитник «Рубина» Илья Самошников высказался в преддверии матча 12-го тура Первой лиги с тульским «Арсеналом».

«В следующей игре задача побеждать. Каждая команда хочет вернуться в Премьер-лигу, поэтому каждая будет показывать свой лучший футбол», — приводит слова Самошникова официальный сайт казанского клуба.

Футболист заявил, что в прошлом туре команда потерпела неприятное поражение от «Шинника» (0:1), но это не является поводом для того, чтобы расстраиваться.

Встреча между «Рубином» и «Арсеналом» состоится завтра, 1 сентября, начало игры запланировано на 16:00 по московскому времени.