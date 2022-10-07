Кавазашвили: «Нервы — слабое место Слуцкого»

Знаменитый вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о проблемах Леонида Слуцкого в качестве наставника казанского «Рубина».

«Я не знаю, почему у него не получается в «Рубине». Единственное, в чём я могу найти какую-то причину: нервы — это его слабое место. Он очень близко принимает к сердцу различные несправедливые решения судейских кадров», – заявил участник ЧМ-1970 в Мексике в интервью «Чемпионату».

Также Кавазашвили считает, что Слуцкий не может найти связь с руководством казанского клуба. Тем не менее Анзор Амберкович верит в то, что специалист сможет повернуть ситуацию в лучшую сторону, поскольку его успехи в ЦСКА говорят о тренерском уровне Слукцого.

В текущей кампании «Рубин» занимает лишь шестое место в таблице Первой лиги, куда коллектив из Татарстана сенсационно вылетел по итогам прошлого сезона.

