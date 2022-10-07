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Первая лига

Кечинов считает, что Слуцкому следует покинуть «Рубин»

07 Октября 2022 • 21:47 Комментировать (1)
Рубин
1:2
Арсенал Тула
окончен

Бывший игрок столичного «Спартака» Валерий Кечинов считает, что Леониду Слуцкому стоит покинуть тренерское кресло казанского «Рубина».

«Все понимают, что профессия тренерская такая: если ты начинаешь работать, то должен быть готов к увольнению. Здесь не имеют значения твои заслуги в прошлом. Если нет определенного результата и болельщики недовольны, то пришло время для ухода в отставку», — приводит слова экс-полузащитника «красно-белых» издание «Чемпионат».

Напомним, что поклонники бывшего чемпиона России создали петицию с требованием отправить Слуцкого в отставку. Их желание можно понять. В прошлом сезоне «Рубин» сенсационно вылетел из РПЛ, а на старте текущей кампании казанский клуб уже попрощался с Фонбет Кубком России. В таблице Первой лиги команда находится на шестой строчке, что вне зоны стыковых матчей.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Валерий Кечинов
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Комментарии (1)
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Cruyff
07 Октября 2022 в 21:55
Лёня и сам знает что и когда делать без сопливых
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