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Первая лига

Слуцкий высказался о результате матча «Енисей» - «Рубин»

24 Июля 2022 • 17:30 Комментировать
Енисей
3:2
Рубин
окончен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Енисея» (2:3) в рамках второго тура Первой лиги.

«Пока приспосабливались к условиям, уже было 0:2. После этого выровняли игру и вправе были надеяться, что уже сможем дожать по ходу второго тайма», — приводит слова Слуцкого официальный сайт клуба.

Специалист отметил, что «Енисей» смог реализовать свой стандарт, а «Рубин» не воспользовался своими шансами.  

Сегодня, 24 июля, красноярский «Енисей» на своем поле одержал победу над «Рубином» со счетом 3:2. Напомним, что игра проходила в манеже, который вмещает 3000 человек.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Енисей
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окончен Енисей 3:2 Рубин 4.40 3.65 1.80
Идет 73 минута Родина Москва 0:1 Алания
Идет 37 минута Акрон 2:0 Шинник 1.58 3.80 6.30
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