Слуцкий высказался о результате матча «Енисей» - «Рубин»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Енисея» (2:3) в рамках второго тура Первой лиги.

«Пока приспосабливались к условиям, уже было 0:2. После этого выровняли игру и вправе были надеяться, что уже сможем дожать по ходу второго тайма», — приводит слова Слуцкого официальный сайт клуба.

Специалист отметил, что «Енисей» смог реализовать свой стандарт, а «Рубин» не воспользовался своими шансами.

Сегодня, 24 июля, красноярский «Енисей» на своем поле одержал победу над «Рубином» со счетом 3:2. Напомним, что игра проходила в манеже, который вмещает 3000 человек.