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Первая лига

Генич: «Как можно летом играть в манеже? Ужас!»

24 Июля 2022 • 19:27 Комментировать
Енисей
3:2
Рубин
окончен

Футбольный комментатор Константин Генич высказал недовольство о проведении матча Первой лиги между «Енисеем» и «Рубином» (3:2) в манеже.

«То, что происходит в Красноярске — просто позор! Как можно летом играть в манеже? Как можно летом не подготовить натуральное поле? Ужас!» — написал Генич в социальных сетях.

Комментатор отметил, что лучшим решением было бы перенести матч в Казань, но не играть летом в манеже.

После матча главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий назвал странным решение провести игру в манеже.  

«Енисей» одержал победу во встрече второго тура Первой лиги над казанским «Рубином» (3:2).

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Константин Генич Енисей
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окончен Енисей 3:2 Рубин 4.40 3.65 1.80
окончен Родина Москва 1:3 Алания
окончен Акрон 2:3 Шинник 1.58 3.80 6.30
окончен Нефтехимик 0:0 ФК Кубань
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