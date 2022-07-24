Генич: «Как можно летом играть в манеже? Ужас!»

Футбольный комментатор Константин Генич высказал недовольство о проведении матча Первой лиги между «Енисеем» и «Рубином» (3:2) в манеже.

«То, что происходит в Красноярске — просто позор! Как можно летом играть в манеже? Как можно летом не подготовить натуральное поле? Ужас!» — написал Генич в социальных сетях.

Комментатор отметил, что лучшим решением было бы перенести матч в Казань, но не играть летом в манеже.

После матча главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий назвал странным решение провести игру в манеже.

«Енисей» одержал победу во встрече второго тура Первой лиги над казанским «Рубином» (3:2).