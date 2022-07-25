Губерниев высмеял тренерский уровень Слуцкого

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев в беседе с «РИА Новости» высказался о поражении казанского «Рубина» от красноярского «Енисея» в матче первенства ФНЛ. Подопечные Леонида Слуцкого потерпели фиаско в результативной игре со счетом 2:3.

«Слуцкий уверенно приведет команду во вторую лигу. А дальше чемпионат любительских команд. И в этой лиге «Рубин» со Слуцким будет настроен на победу», - посмеялся над неудачей казанского коллектива Губерниев.

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Рубин» вылетел из Премьер-лиги в низший дивизион российского футбола. Контракт Слуцкого с казанским клубом рассчитан до лета 2024 года. Он работает с командой с декабря 2019 года.