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Первая лига

Слуцкий: «Игра в манеже? Я сейчас не хочу об этом говорить»

24 Июля 2022 • 17:40 Комментировать
Енисей
3:2
Рубин
окончен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением об игре в манеже против «Енисея» (2:3).

«Игра в манеже? Я сейчас не хочу об этом говорить глобально. Мы проиграли, и любые оправдания не действуют», — приводит слова Слуцкого официальный сайт клуба.

Специалист заявил, что ему непонятно данное решение, ведь если даже для участия в ЮФЛ необходимо иметь высокое качество полей, то почему в июле нужно играть в манеже, это является странным.  

«Рубин» уступил в гостях «Енисею» в матче второго тура Первой лиги со счетом 2:3. Ранее красноярский клуб сообщил, что решение играть в манеже принято для того, чтобы команда могла лучше контролировать мяч.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Енисей
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окончен Енисей 3:2 Рубин 4.40 3.65 1.80
окончен Родина Москва 1:3 Алания
окончен Акрон 2:3 Шинник 1.58 3.80 6.30
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