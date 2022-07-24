Слуцкий: «Игра в манеже? Я сейчас не хочу об этом говорить»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением об игре в манеже против «Енисея» (2:3).

«Игра в манеже? Я сейчас не хочу об этом говорить глобально. Мы проиграли, и любые оправдания не действуют», — приводит слова Слуцкого официальный сайт клуба.

Специалист заявил, что ему непонятно данное решение, ведь если даже для участия в ЮФЛ необходимо иметь высокое качество полей, то почему в июле нужно играть в манеже, это является странным.

«Рубин» уступил в гостях «Енисею» в матче второго тура Первой лиги со счетом 2:3. Ранее красноярский клуб сообщил, что решение играть в манеже принято для того, чтобы команда могла лучше контролировать мяч.