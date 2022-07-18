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Первая лига

В «Рубине» рассказали о переговорах с Набиуллиным

18 Июля 2022 • 14:58 Комментировать
Енисей
...
Рубин
24.07 18:00

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал возможный переход Эльмира Набиуллина в казанский клуб.

«Мы с Эльмиром вели переговоры, делали ему предложение, но договориться не сумели. Это было почти месяц назад», — цитирует Яровинского «Чемпионат».

Функционер отметил, что у клуба уже изменились планы. «Рубин» больше не будет его приглашать, потому что ранее не отказался.

27-летний футболист покинул «Химки» на правах свободного агента, за который выступал с июля 2021 года. В минувшем сезоне Набиуллин провел 21 матч во всех турнирах, забил один гол и сделал три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Олег Яровинский Эльмир Набиуллин Трансферы футбола - лето 2022
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ЕНИСЕЙ РУБИН
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