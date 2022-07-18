В «Рубине» рассказали о переговорах с Набиуллиным

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал возможный переход Эльмира Набиуллина в казанский клуб.

«Мы с Эльмиром вели переговоры, делали ему предложение, но договориться не сумели. Это было почти месяц назад», — цитирует Яровинского «Чемпионат».

Функционер отметил, что у клуба уже изменились планы. «Рубин» больше не будет его приглашать, потому что ранее не отказался.

27-летний футболист покинул «Химки» на правах свободного агента, за который выступал с июля 2021 года. В минувшем сезоне Набиуллин провел 21 матч во всех турнирах, забил один гол и сделал три ассиста.