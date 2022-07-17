Слуцкий рассказал, как присутствие Дзюбы влияет на «Рубин»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал присутствие на тренировках команды нападающего Артёма Дзюбы.

«Его присутствие в положительную сторону влияет на команду. Когда такой большой мастер тренируется с нами, растут абсолютно все — и молодые, и опытные», — приводит слова Слуцкого Sport 24.

Слуцкий надеется, что Дзюба проведет следующую неделю в «Рубине». По поводу его возможного подписания диалога не было.

Напомним, 33-летний форвард покинул «Зенит» после окончания минувшего сезона чемпионата России. Он выступал за «сине-бело-голубых» с 2015 года. На данный момент Дзюба тренируется с «Рубином» для поддержания формы.