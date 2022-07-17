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Слуцкий рассказал, как присутствие Дзюбы влияет на «Рубин»

17 Июля 2022 • 21:17 Комментировать
Енисей
...
Рубин
24.07 18:00

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал присутствие на тренировках команды нападающего Артёма Дзюбы.

«Его присутствие в положительную сторону влияет на команду. Когда такой большой мастер тренируется с нами, растут абсолютно все — и молодые, и опытные», — приводит слова Слуцкого Sport 24.

Слуцкий надеется, что Дзюба проведет следующую неделю в «Рубине». По поводу его возможного подписания диалога не было.

Напомним, 33-летний форвард покинул «Зенит» после окончания минувшего сезона чемпионата России. Он выступал за «сине-бело-голубых» с 2015 года. На данный момент Дзюба тренируется с «Рубином» для поддержания формы. 
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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Артём Дзюба
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