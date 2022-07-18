В «Нефтчи» отреагировали на возможный переход Дзюбы

Руководитель отдела СМИ «Нефтчи» Рустам Аллахвердиев поделился информацией о возможном подписании нападающего Артёма Дзюбы.

Аллахвердиев сказал «РБ Спорту», что клуб не интересуется российским форвардом. Вся информация является слухами.

Ранее сообщалось, что 33-летний Дзюба полетел в Баку, где может провести переговоры с «Нефтчи» или «Карабахом».

Артём Дзюба принимает участие в тренировочном процессе «Рубина» для поддержания физической формы. На данный момент футболист находится в статусе свободного агента. Он покинул «Зенит» после окончания трудового соглашения с клубом.