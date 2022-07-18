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В «Нефтчи» отреагировали на возможный переход Дзюбы

18 Июля 2022 • 15:09 Комментировать
Енисей
...
Рубин
24.07 18:00

Руководитель отдела СМИ «Нефтчи» Рустам Аллахвердиев поделился информацией о возможном подписании нападающего Артёма Дзюбы.

Аллахвердиев сказал «РБ Спорту», что клуб не интересуется российским форвардом. Вся информация является слухами.

Ранее сообщалось, что 33-летний Дзюба полетел в Баку, где может провести переговоры с «Нефтчи» или «Карабахом».

Артём Дзюба принимает участие в тренировочном процессе «Рубина» для поддержания физической формы. На данный момент футболист находится в статусе свободного агента. Он покинул «Зенит» после окончания трудового соглашения с клубом.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Нефтчи Артём Дзюба Трансферы футбола - лето 2022 Рустам Аллахвердиев
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ЕНИСЕЙ РУБИН
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