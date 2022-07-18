Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

В «Рубине» прокомментировали слухи о вылете Дзюбы в Азербайджан

18 Июля 2022 • 14:49 Комментировать
Енисей
...
Рубин
24.07 18:00

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский отреагировал на информацию о возможном переходе Артёма Дзюбы в азербайджанский клуб.

«Тренируется ли Дзюба сейчас с «Рубином»? По Артёму ничего не могу сказать. Он свободная птица: может вылететь в Баку и даже в Лос-Анджелес. Мне кажется, я не тот человек, которого нужно об этом спрашивать», — приводит слова Яровинского «Чемпионат».

Представитель казанского клуба сообщил, что Дзюба поддерживает форму в «Рубине» и рассматривает различные варианты, а куда он вылетел — это его личное дело.

Ранее сообщалось, что 33-летний форвард вылетел в Азербайджан, где может провести переговоры с «Нефтчи» или «Карабахом».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Нефтчи Карабах Артём Дзюба Олег Яровинский Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЕНИСЕЙ РУБИН
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
18.07  20:00 Алания ... Динамо Махачкала 1.45 4.60 7.30
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Июля
15:34 · Россия. Премьер-лига
Агаларов: Не стал бы делать селфи во время матча
15:09 · Россия. Первая лига
В «Нефтчи» отреагировали на возможный переход Дзюбы
14:58 · Россия. Первая лига
В «Рубине» рассказали о переговорах с Набиуллиным
14:49 · Россия. Первая лига
В «Рубине» прокомментировали слухи о вылете Дзюбы в Азербайджан
14:26 · Россия. Премьер-лига
Агаларов до сих пор не может смириться с вылетом «Уфы» в ФНЛ
14:24 · Россия. Первая лига
Дзюба может продолжить карьеру в Азербайджане
10:34 · Россия. Первая лига
Кононов высказался об уровне Первой лиги
02:19 · Россия. Первая лига
Главный тренер «Алании» назвал секрет успеха быстрого восстановления команды
01:58 · Россия. Премьер-лига
Полиция задержала болельщика «Рубина», которому стюарды сломали палец
00:56 · Россия. Первая лига
«Рубин» победил, Слуцкий прокомментировал успех
17 Июля
21:17 · Россия. Первая лига
Слуцкий рассказал, как присутствие Дзюбы влияет на «Рубин»
20:59 · Россия. Первая лига
«Уфа» проиграла «Кубани»
20:58 · Россия. Первая лига
«Краснодар-2» начал сезон с победы над «Шинником»
20:17 · Россия. Первая лига
«Рубин», «Арсенал» и «Волгарь» начали сезон с побед
19:31 · Россия. Первая лига
​«Рубин» потерял Самошникова из-за травмы – игрока связывали с «Зенитом» и ЦСКА
Все новости
Рекомендуем