В «Рубине» прокомментировали слухи о вылете Дзюбы в Азербайджан

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский отреагировал на информацию о возможном переходе Артёма Дзюбы в азербайджанский клуб.

«Тренируется ли Дзюба сейчас с «Рубином»? По Артёму ничего не могу сказать. Он свободная птица: может вылететь в Баку и даже в Лос-Анджелес. Мне кажется, я не тот человек, которого нужно об этом спрашивать», — приводит слова Яровинского «Чемпионат».

Представитель казанского клуба сообщил, что Дзюба поддерживает форму в «Рубине» и рассматривает различные варианты, а куда он вылетел — это его личное дело.

Ранее сообщалось, что 33-летний форвард вылетел в Азербайджан, где может провести переговоры с «Нефтчи» или «Карабахом».