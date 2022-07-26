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Бывший футболист «Рубина» рассказал, кого считает лучшим тренером в своей карьере

26 Июля 2022 • 23:40 Комментировать
Енисей
3:2
Рубин
окончен

Экс-футболист казанского «Рубина» Артур Сагитов признался, что лучшим тренером в своей карьере считает Курбана Бердыева. При туркменском специалисте «Рубин» дважды побеждал по итогам сезона в российской Премьер-лиге, а также громко заявил о себе в Лиге чемпионов, где сумел победить саму «Барселону», причем именно на ее поле.  

- Естественно, лучший тренер в карьере — Бердыев. Связь с ним не поддерживаю, я слежу за его карьерой. Он сейчас в Иране. Буду рад пообщаться с ним, - цитирует Сагитова РБ Спорт.

Сагитов выступал за казанский клуб с 2018 по 2020 год, в настоящее время он выступает в составе «Приморья». 

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Курбан Бердыев Артур Сагитов
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