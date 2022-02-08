Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» предложил продление контракта травмированному Маслову

08 Февраля 2022 • 00:39 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
Через 14 ч. 55 мин.

Московский «Спартак» активно решает кадровые вопросы, ранее мы уже сообщали о продлении контрактов с Русланом Литвиновым и Даниилом Денисовым, вслед за этим появилось сообщение, что аналогичное предложение сделано и защитнику Павлу Маслову.

Сейчас 21-летний представитель «красно-белых» залечивает последствия травмы, и в руководстве клуба сочли, что именно в этот момент Павел нуждается в поддержке, решив продемонстрировать ее подобным образом.

Маслов может активировать опцию и остаться в команде еще на год в любой момент. Сообщение об этом появилось в командном «Твиттере» московского клуба.

Маслов выступает за «Спартак» с 2018 года, он провел в общей сложности 39 матчей в клубной футболке.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Павел Маслов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УРАЛ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Февраля
00:39 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» предложил продление контракта травмированному Маслову
07 Февраля
23:55 · Россия. Премьер-лига
Евгеньев согласился продлить контракт с московским «Динамо»
23:53 · Россия. Премьер-лига
Медина рассказал о трудностях во время первых дней пребывания в ЦСКА
23:20 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» не получал официальных предложений по Кварацхелии
22:18 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» договорился о продлении сотрудничества с Литвиновым и Денисовым
22:07 · Россия. Премьер-лига
Экс-защитник «Динамо» Морозов вскоре подпишет контракт со словенским клубом 2
21:19 · Россия. Премьер-лига
Ташуев – о Сафонове: «Не совсем правильно сейчас переходить именно в «Зенит» 2
20:30 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили предположил, почему Тиль в Нидерландах играет лучше, чем в России за «Спартак» 2
19:21 · Кубок России
​Известно расписание матчей 1/8 финала Кубка России
19:10 · Россия. Премьер-лига
Агенты вратаря «Гремио» прокомментировали интерес с стороны «Краснодара» эксклюзив
18:44 · Россия. Премьер-лига
​Сборная России может провести товарищеский матч с клубом РПЛ
17:25 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» рассказал, где и когда проведёт третий сбор
16:14 · Россия. Премьер-лига
​«Химки» подписали камерунского нападающего официально
15:30 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» показало необычный прикид Воронина по прибытию в Турцию видео
14:19 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Фейеноорда» высказался о Тиле и «Спартаке»
Все новости
Рекомендуем