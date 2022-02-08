«Спартак» предложил продление контракта травмированному Маслову

Московский «Спартак» активно решает кадровые вопросы, ранее мы уже сообщали о продлении контрактов с Русланом Литвиновым и Даниилом Денисовым, вслед за этим появилось сообщение, что аналогичное предложение сделано и защитнику Павлу Маслову.

Сейчас 21-летний представитель «красно-белых» залечивает последствия травмы, и в руководстве клуба сочли, что именно в этот момент Павел нуждается в поддержке, решив продемонстрировать ее подобным образом.

Маслов может активировать опцию и остаться в команде еще на год в любой момент. Сообщение об этом появилось в командном «Твиттере» московского клуба.

Маслов выступает за «Спартак» с 2018 года, он провел в общей сложности 39 матчей в клубной футболке.