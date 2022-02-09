Ваноли показал основу «Спартака» и наконец-то победил

Во вторник «Спартак» провёл очередной товарищеский матч, соперником в котором стал «Урал». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» делится своим впечатлением от прошедшего поединка.

На матч с «Уралом» Паоло Ваноли выпустил стартовый состав, который очень похож на основной или по крайней мере такой, который точно может появиться на поле. Показательно, что новичок Шамар Николсон оказался в запасе, в то время как Александр Соболев вышел с первых минут. Также на скамейке оказался Роман Зобнин. Кристофер Мартинш как профильный опорник, видимо, занял место в основе, а рядом с ним оказался Наиль Умяров. В предыдущих встречах было заметно, что молодой полузащитник всё чаще занимался ведением игры в середине поля: похоже, Ваноли отдаёт именно ему предпочтение.

На первых минутах матча с «Уралом» было заметно, что «Спартак» намного грамотнее применял прессинг, чем это было в предыдущих встречах. В тех поединках «красно-белые» поддавливали соперника постоянно. В матче с уральцами спартаковцы включали прессинг в те моменты, когда это требовалось. Благодаря этому москвичи довольно быстро возвращали себе владение и начинали новые атаки.

По ходу первого тайма Джикия на какой-то момент выбыл из строя, и «Спартак» перестроился. Дело в том, что «красно-белые» перешли на 4-4-1: Литвинов и Жиго заняли места в центре, а Мозес и Айртон ушли на фланги. Интересно, что Ваноли отошёл от тройки защитников и не стал на этот период, например, переводить Мартинша назад.

Было заметно, что «Спартак» из обороны чаще пытался выходить через правый край. Селихов, Жиго и Джикия переводили мяч Литвинову, который отдавал ближнему Мозесу или предпочитал длинные передачи. При этом молодой защитник порой и сам ускорялся вперёд, пытаясь помочь атакам своей команды. Иногда Литвинов даже вбегал в чужую штрафную.

По истечении 30-35 минут «Спартак» чуть отошёл назад. Сложно сказать, закончились ли силы у «красно-белых», или же это была установка тренера. «Урал» стал больше атаковать, но москвичи довольно неплохо перекрывали зоны, не давая сопернику свободного пространства. «Спартак» защищался грамотно, в действиях команды была видна слаженность. Правда, перехваливать подопечных Ваноли не стоит. «Урал» явно далёк от своей лучшей формы, действовал не на самых высоких скоростях и не ставил перед обороной соперника каких-то сложных задач. Правда, за двадцать минут до конца матча защита дала сбой, не накрыв Евсеева, который пробил вообще без сопротивления.

Большой проблемой для «Спартака» остаётся Ларссон. Видно, что швед хочет играть, он старается, но у него абсолютно ничего не получается. Конечно, говорить, что «красно-белые» играют вдесятером, нельзя, но толку от скандинава довольно мало, к сожалению. Не самый лучший матч провёл и Промес. Интересно, что его заменил в атаке справа Зобнин. Надо понаблюдать, но задумка Ваноли как минимум заслуживает внимания.

Зато понравился Мартинш, который провёл первый матч в стартовом составе и хорошо себя показал. Люксембуржец здорово действовал в отборе и старался помогать атаке за счёт своих передач. После этой встречи появилось ощущение, что Мартинш может отдавать не только ближнему, но и быть полезным в более тонкой игре. Второй гол «Спартака», когда люксембуржец завершал атаку ударом – лишнее тому подтверждение.

В целом «Спартак» показал себя довольно неплохо по прессингу, движению, перекрытию зон. Правда, пока каких-то осмысленных задумок в атаке видно не было. Кажется, Ваноли привил «Спартаку» какой-то набор навыков, и это хорошо работает в обороне. Однако в атаке команде не хватает ни идей, ни каких-то выстроенных действий. Возможно, это появится на следующем сборе.

Роман Андреев