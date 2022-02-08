​«Спартак» одержал первую победу при Ваноли

После трёх подряд ничьих «Спартак», наконец, смог отпраздновать первую победу при Паоло Ваноли на тренерском мостике. Во вторник «красно-белые» переиграли «Урал» в товарищеском матче со счётом 3:1.
В составе московской команды голами отметились Айртон, Роман Зобнин и Шамар Николсон. За «Урал» забить удалось Алексею Евсееву.
Первый официальный матч «Спартака» в 2022 году уже не за горами. 26 февраля команда Паоло Ваноли будет противостоять ЦСКА в главном дерби столицы.
Напомним, что Паоло Ваноли занял должность главного тренера «Спартака» в декабре, сменив Руя Виторию.
Протокол игры
|7'Айртон Лукас (0:1)
|64'Зобнин Роман (0:2)
|(1:2) Евсеев Алексей 69'
|86' Николсон Шамар (1:3)
Селихов Александр•Жиго Самуэль•Айртон Лукас•Джикия Георгий•Мозес Виктор•Промес Куинси•Мартинс Кристофер•Умяров Наиль•Литвинов Руслан•Соболев Александр Сергеевич•Ларссон Джордан
08 февраля.
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