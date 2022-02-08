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​«Спартак» одержал первую победу при Ваноли

08 Февраля 2022 • 17:48 Комментировать
Урал
1:3
Спартак Москва
окончен

После трёх подряд ничьих «Спартак», наконец, смог отпраздновать первую победу при Паоло Ваноли на тренерском мостике. Во вторник «красно-белые» переиграли «Урал» в товарищеском матче со счётом 3:1.

В составе московской команды голами отметились Айртон, Роман Зобнин и Шамар Николсон. За «Урал» забить удалось Алексею Евсееву.

Первый официальный матч «Спартака» в 2022 году уже не за горами. 26 февраля команда Паоло Ваноли будет противостоять ЦСКА в главном дерби столицы.

Напомним, что Паоло Ваноли занял должность главного тренера «Спартака» в декабре, сменив Руя Виторию.

Протокол игры  
Урал 1:3Спартак Москва
  7'Айртон Лукас (0:1)
  64'Зобнин Роман (0:2)
(1:2) Евсеев Алексей  69'   
  86' Николсон Шамар  (1:3) 
Помазун ИльяГогличидзе ЛеоЮшин АлександрГаджимурадов РамазанКулаков ДенисПодберёзкин ВячеславКолесниченко КириллКузьмичев ИванМамин АртёмБикфалви ЭрикЕвсеев Алексей
Селихов АлександрЖиго СамуэльАйртон ЛукасДжикия ГеоргийМозес ВикторПромес КуинсиМартинс КристоферУмяров НаильЛитвинов РусланСоболев Александр СергеевичЛарссон Джордан
Запасные: Пруцев ДанилСвинов ИльяИгнатов Михаил АлександровичМаркитесов ДмитрийКлассен ЛеонХлусевич ДаниилБакаев ЗелимханНиколсон ШамарМаксименко АлександрЗобнин РоманРассказов НиколайГапонов ИльяГуца АртёмДенисов Даниил
08 февраля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Паоло Ваноли
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