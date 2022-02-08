​«Спартак» одержал первую победу при Ваноли

После трёх подряд ничьих «Спартак», наконец, смог отпраздновать первую победу при Паоло Ваноли на тренерском мостике. Во вторник «красно-белые» переиграли «Урал» в товарищеском матче со счётом 3:1.

В составе московской команды голами отметились Айртон, Роман Зобнин и Шамар Николсон. За «Урал» забить удалось Алексею Евсееву.

Первый официальный матч «Спартака» в 2022 году уже не за горами. 26 февраля команда Паоло Ваноли будет противостоять ЦСКА в главном дерби столицы.

Напомним, что Паоло Ваноли занял должность главного тренера «Спартака» в декабре, сменив Руя Виторию.