​Два защитника «Спартака» пропускают матч – в клубе назвали причину

Во вторник «Спартак» проведёт товарищеский матч против «Урала» в рамках подготовки ко второй части сезона. В заявке «красно-белых» не оказалось двух защитников – Максимилиано Кофрие и Ильи Кутепова. В пресс-службе московского клуба сообщили, что эти игроки имеют микроповреждения и занимаются индивидуально.

Не пропустите видеотрансляцию матча «Урал» - «Спартак».

Добавим, что чемпионат России возобновится в конце февраля. «Спартак» будет играть против ЦСКА 26 числа в главном дерби Москвы.

После первой части чемпионата «Спартак» занимает девятое место в таблице Премьер-лиги.