Трансферная кампания «Спартака» ещё не завершена: Айзак Хейден из «Ньюкасла» – потенциальный новичок

«Спартак» – самый активный из топ-клубов РПЛ на трансферном рынке. «Красно-белые» продали Александра Ломовицкого («Рубин», 1,5 млн евро), Самуэля Жиго («Марсель», 0,5 млн, до конца сезона будет в Москве), Георгия Мелкадзе («Сочи», 0,17 млн), отпустили в аренду Эсекьеля Понсе («Эльче») и Йоррита Хендрикса («Фейеноорд»). Хватает у московского клуба и новичков: Шамар Николсон («Шарлеруа», 8 млн), Даниил Хлусевич («Арсенал» Тула, 3 млн), Данил Пруцев («Крылья Советов», 1,5 млн), Леон Классен («Тироль», 0,9 млн), Илья Свинов («Факел», 0,25 млн), а также взяли Кристофера Мартинса Перейру из «Янг Бойз» в аренду (500 тысяч) с правом выкупа за 6,4 млн. На этом «красно-белые» не собираются останавливаться. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о полузащитнике «Ньюкасла» Айзаке Хейдене, который уже в феврале может стать игроком «Спартака».

Если в топ-лигах Европы трансферное окно закрылось, то в РПЛ клубы могут регистрировать игроков до 22 февраля. Команды стараются усиливаться до или в начале подготовительных сборов, а не перед самым возобновлением сезона, однако если в клубе имеются проблемные позиции, то любое время является подходящим. Опорная зона – одна из тех позиций, которая в «Спартаке» была проблемной в осенней части сезона.

Купленный год назад у «ПСВ» опорник Йоррит Хендрикс надежд не оправдал и отправился в аренду на полтора года на родину – в «Фейеноорд». В стартовый состав Хендрикс попадал далеко не всегда, поэтому с ним прощаться было легко. Опасения возникали по поводу того, что после его ухода у «красно-белых» осталось всего два номинальных опорника – Наиль Умяров и Руслан Литвинов. А ведь в первой половине сезона были такие матчи, когда Умярову и Литвинову приходилось играть вместе, хотя они, по сути, дублируют функции друг друга.

К счастью для болельщиков «Спартака», спасение пришло в последний день трансферного окна в Европе. 31 января «красно-белые» договорились об аренде 24-летнего опорного полузащитника Кристофера Мартинша Перейры из «Янг Бойз». Несмотря на то, что люксембуржец в команде совсем недавно, товарищеский матч с «Уралом» (3:1), который состоялся 8 февраля, показал, что селекционная служба не ошиблась с выбором. Перейра был одним из лучших на поле: выполнял огромный объём черновой работы, успевал атаковать, едва ли не забил и партнёрам помогал на флангах. После увиденного стало спокойней за опорную зону московского клуба.

Впрочем, Перейрой аппетиты «Спартака» не ограничиваются. Москвичи заинтересованы ещё в одном опорнике – Айзаке Хейдене из «Ньюкасла». Воспитанник «Арсенала» ещё в 2016 году присоединился к «сорокам». В АПЛ у него 118 матчей, в которых он забил 4 гола и сделал 6 ассистов. В нынешнем сезоне Хейден провёл 14 матчей за «Ньюкасл», забив 1 гол. Однако после крутого зимнего трансферного окна «сороки» не намерены делать ставку на него, поэтому готовы рассмотреть вариант продажи. С учётом того, что рыночная стоимость футболиста составляет 10 млн евро, на нём можно заработать.

Основное амплуа Хейдена – опорный полузащитник, но в экстренных ситуациях англичанин может сыграть и в центре защиты. Талант у парня присутствует, раз его вызывали в сборную Англии U-21, а универсализм футболиста хвалил Рафа Бенитес, будучи тренером «Ньюкасла». Цена в 10 млн вряд ли устроит «Спартак», а вот 5-7 млн – адекватная цена за 26-летнего футболиста из АПЛ. Правда, на Хейдена сейчас серьёзный спрос. Интерес к футболисту также проявляют «Галатасарай», «Базель», «Славия», «Локомотив» и «Сочи».

Владислав АВРАМЕНКО