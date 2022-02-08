​Николсон забил первый гол за «Спартак»

Во вторник «Спартак», наконец, победил на зимних сборах. После трёх подряд ничьих команда Паоло Ваноли переиграла «Урал» с результатом 3:1. Заключительный гол в этом матче на свой счёт записал Шамар Николсон. Ямаец воспользовался удачным отскоком и отправил мяч в сетку.

Для Николсона это первый гол за «Спартак». 24-летний нападающий, напомним, перебрался в московский клуб в зимнее трансферное окно из «Шарлеруа».

«Спартак» в настоящий момент готовится к возобновлению сезона. После первой части чемпионата команда Паоло Ваноли располагается лишь на девятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.