​«Спартак» назвал состав на матч с «Уралом», Мартинс – в основе

Во вторник «Спартак» проведёт очередной товарищеский матч в рамках подготовки ко второй части сезона. Команда Паоло Ваноли сразится с «Уралом».

«Красно-белые» выйдут на поле с первых минут в следующем составе: Селихов, Джикия, Жиго, Литвинов, Айртон, Умяров, Мартинс, Мозес, Промес, Ларссон, Соболев.

Стоит отметить, что с первых минут на поле в составе «Спартака» выйдет последний зимний новичок команды – полузащитник Кристофер Мартинс Перейра.

Матч между «Спартаком» и «Уралом» стартует в 16:00 по московскому времени. Не пропустите подробную трансляцию в текстовом формате на страницах LiveResult.