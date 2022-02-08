Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Видеотрансляция матча «Урал» - «Спартак» видео

08 Февраля 2022 • 15:38 Комментировать
Урал
0:1
Спартак Москва
1-й тайм

«Спартак» продолжает подготовку ко второй части сезона. Во вторник команда Паоло Ваноли проведёт контрольный поединок против ещё одного представителя российской Премьер-лиги – «Урала».

Стартовый свисток футболисты услышат в 16:00 по московскому времени. Следить за развитием событий можно в представленной видеотрансляции.

 

Также можно следить за матчем между «Спартаком» и «Уралом» в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Отметим, что первый официальный матч в 2022 году «Спартак» проведёт 26 февраля. В этот день команда сыграет в дерби против ЦСКА.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УРАЛ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Февраля
15:59 · Россия. Премьер-лига
​Два защитника «Спартака» пропускают матч – в клубе назвали причину
15:45 · Россия. Премьер-лига
​«Урал» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
15:38 · Россия. Премьер-лига
​Видеотрансляция матча «Урал» - «Спартак» видео
15:12 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» назвал состав на матч с «Уралом», Мартинс – в основе
14:50 · Россия. Премьер-лига
​Семак объяснил аренду Алипа
14:40 · Россия. Премьер-лига
​Бывшая жена подала к Мамаеву иск на 269 млн рублей
14:14 · Россия. Премьер-лига
​Семак отреагировал на слухи о возможном переходе в «Зенит» Сафонова 1
13:19 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» победил «Портимоненсе» в товарищеской игре
11:33 · Россия. Премьер-лига
В «Рубине» назвали условия аренды Кучаева из ЦСКА
11:30 · Россия. Премьер-лига
Сабитов: «Локомотив» – это не топ-клуб, из которого Зе Луиш мог бы спуститься в лондонский «Арсенал» эксклюзив
11:26 · Россия. Премьер-лига
Мешков будет заниматься подготовкой молодых российских судей
10:19 · Россия. Премьер-лига
Новичок ЦСКА хочет быть похожим на Месси
08:54 · Россия. Премьер-лига
Боярский назвал позицию, которую должен усилить «Зенит» 1
08:41 · Россия. Премьер-лига
Медина рассказал, как его приняли старожилы ЦСКА
08:22 · Россия. Премьер-лига
Литвинов высказался о новом контракте со «Спартаком»
Все новости
Рекомендуем