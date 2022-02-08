«Спартак» продолжает подготовку ко второй части сезона. Во вторник команда Паоло Ваноли проведёт контрольный поединок против ещё одного представителя российской Премьер-лиги – «Урала».

Стартовый свисток футболисты услышат в 16:00 по московскому времени. Следить за развитием событий можно в представленной видеотрансляции.

Также можно следить за матчем между «Спартаком» и «Уралом» в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Отметим, что первый официальный матч в 2022 году «Спартак» проведёт 26 февраля. В этот день команда сыграет в дерби против ЦСКА.