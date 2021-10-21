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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Химки» и «Урал» сыграют без зрителей

21 Октября 2021 • 15:49 Комментировать
Химки
...
Урал
31.10 19:00

Матч российского чемпионата между «Химками» и «Уралом» в последний день октября пройдёт без зрителей на трибунах. Это связано с ограничениями, которые вводятся в Московской области с 28 октября в связи с новой волной коронавирусной инфекции.

«Лига не приостанавливает работу и свои матчи, мы будем играть. Но играть будем без зрителей», - рассказал ТАСС Роман Терюшков, который является бывшим министром спорта Московской области.

После одиннадцати туров «Химки» располагаются на тринадцатой позиции в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Подмосковная команда всего на два очка опережает «Уфу», которая идёт последней.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Урал
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