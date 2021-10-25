Черевченко прокомментировал свой уход с поста наставника «Химок»

Сегодня было объявлено, что Игорь Черевченко покидает должность главного тренера «Химок». Сам специалист прокомментировал такое решение в интервью для официального сайта клуба.

Черевченко заявил, что он сам стал инициатором своего ухода, а также поблагодарил команду за проделанную работу. «Хотел бы отметить отличный коллектив, самоотдачу и профессионализм ребят, что помогло исправить непростое положение в прошлом сезоне и отлично его завершить», - сказал российский специалист.

Также экс-наставник пообещал следить за свершениями «Химок» и переживать за всех, кто еще до недавнего времени являлись его подопечными. Добавим, что команда на данный момент находится в зоне вылета.