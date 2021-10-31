Мирзов: «Может быть, где-то не повезло, где-то недоработали»

Лучший футболист матча «Химки» - «Урал» (0:0) Резиуан Мирзов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Почему все-таки сегодня не получилось забить?

- Вы видели, моменты были, подходы были, но, к сожалению, не получилось забить. Не знаю, почему. Может быть, где-то не повезло, где-то недоработали. Сегодня была очень важная игра, нужно было брать три очка, но, к сожалению, у нас это не получилось.

- Был один эпизод очень яркий во втором тайме, когда вы обыграли практически практически всю команду, но решили не передачу отдать налево на Идову, а пробить сами. В итоге падение. Опишите тот момент.

- Да, выбрал не передачу, потому что думал, что игрок на него побежит, и за счет него хотел убрать и ударить. Но, к сожалению, поскользнулся и не дотянулся до мяча. Повторюсь, были моменты, но не забили, к сожалению.

- В такой ситуации важнее не пропустить или все-таки забивать надо?

- В такой ситуации надо выигрывать