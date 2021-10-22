Поединок «Химки» — «Урал» пройдёт при пустых трибунах

Матч 13-го тура чемпионата России между «Химками» и «Уралом» состоится без зрителей. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Роман Терюшков.

Встреча состоится 31 октября на стадионе «Арена Химки».

«Матч с «Уралом» состоится, но пройдет без зрителей. Нельзя рисковать здоровьем людей.

Ничего страшного, ограничения временные. Лучше несколько игр провести при пустых трибунах, чем усугубить ситуацию и играть без зрителей несколько месяцев», - цитирует Терюшкова РИА «Новости».

Напомним, в 12-м туре чемпионата России «Химки» в Москве проиграли «Динамо» со счётом 1:4.