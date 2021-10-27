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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Урале» опровергли интерес к Жиркову

27 Октября 2021 • 19:07 Комментировать
Химки
...
Урал
31.10 19:00

Бывший защитник «Зенита» Юрий Жирков, у которого закончился контракт с питерским клубом прошедшим летом, продолжает поиски новой команды. Ранее 38-летнего игрока сватали в «Химки», а также говорилось об интересе «Урала».

Однако, один из аутсайдеров российской Премьер-лиги опроверг эту информацию. В интервью «РБ Спорт» президент Григорий Иванов заявил, что стратегия клуба нацелена на развитие молодых футболистов. «Уверен, он может помочь многим командам РПЛ. «Урал» не заинтересован», - прокомментировал слухи владелец.

Добавим, что недавно сам Жирков изъявил желание еще какое-то время поиграть на высшем уровне, надеясь на предложения из элитного дивизиона страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Юрий Жирков
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