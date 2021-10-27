В «Урале» опровергли интерес к Жиркову

Бывший защитник «Зенита» Юрий Жирков, у которого закончился контракт с питерским клубом прошедшим летом, продолжает поиски новой команды. Ранее 38-летнего игрока сватали в «Химки», а также говорилось об интересе «Урала».

Однако, один из аутсайдеров российской Премьер-лиги опроверг эту информацию. В интервью «РБ Спорт» президент Григорий Иванов заявил, что стратегия клуба нацелена на развитие молодых футболистов. «Уверен, он может помочь многим командам РПЛ. «Урал» не заинтересован», - прокомментировал слухи владелец.

Добавим, что недавно сам Жирков изъявил желание еще какое-то время поиграть на высшем уровне, надеясь на предложения из элитного дивизиона страны.