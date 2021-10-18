В «Химках» подтвердили интерес к Жиркову

Юрий Жирков в настоящий момент находится без клуба. При этом 38-летний футболист недавно рассказывал, что он настроен поиграть ещё хотя бы год. Зимой Жирков может оказаться в «Химках». О том, что опытный игрок входит в сферу интересов клуба, sport24 рассказал экс-министр спорта Московской области Роман Терюшков.

По словам Терюшкова, зимой в клубе обсудят вариант с подписанием Юрия Жиркова, но многое зависит от условий, которые для себя попросит 38-летний футболист.

Последним клубом Юрий Жиркова на сегодняшний день был питерский «Зенит». Летом футболист покинул питерский клуб в связи с истечением срока контракта.