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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Химки» с «Уралом» выдали нулевую ничью

31 Октября 2021 • 20:52 Комментировать
Химки
0:0
Урал
окончен

Главные аутсайдеры РПЛ «Химки» и «Урал» последними играли в 13-м туре. Команды нанесли примерно равное количество ударов, гости были точнее, но это не повлияло на итоговый счет - 0:0. Моменты «Химок» казались немного опаснее, к тому же у судьи было два повода назначить пенальти в пользу подмосковной команды.

«Урал» остается на последнем месте с 10 очками, у его соперника на два балла больше.

Протокол игры  
Химки 0:0 Урал
Лантратов Илья Стойинович Душан   49' (Данилкин Егор (   49') Карпов Максим   84' Филин Александр Боженов Кирилл Дагерстол Филип   87' Глушаков Денис Соколов Артём   63' (Кухарчук Илья (   63') Идову Брайн Адеми Кемаль   63' (Долгов Александр (   63') Мирзов Резиуан
Запасные: Генералов Егор Садыгов Илья Камышев Илья Набиуллин Эльмир Сабович Бесард Трошечкин Александр Сычёв Виталий
Помазун Илья Кулаков Денис Гагнидзе Лука Кузьмичев Иван Мамин Артём   58' Гогличидзе Лео Йовичич Бранко   75' Августиняк Рафал Колесниченко Кирилл Егорычев Андрей   57' (Железнов Юрий (   57') Бикфалви Эрик
Запасные: Годзюр Ярослав Ибрахимай Илльдрен Евсеев Алексей Максименко Артём Агеев Михаил Шмыков Артём
31 октября. Стадион "Арена Химки" (Химки).

 

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Химки Урал
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