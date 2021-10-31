«Химки» с «Уралом» выдали нулевую ничью

Главные аутсайдеры РПЛ «Химки» и «Урал» последними играли в 13-м туре. Команды нанесли примерно равное количество ударов, гости были точнее, но это не повлияло на итоговый счет - 0:0. Моменты «Химок» казались немного опаснее, к тому же у судьи было два повода назначить пенальти в пользу подмосковной команды.

«Урал» остается на последнем месте с 10 очками, у его соперника на два балла больше.