«Химки» с «Уралом» выдали нулевую ничью

Главные аутсайдеры РПЛ «Химки» и «Урал» последними играли в 13-м туре. Команды нанесли примерно равное количество ударов, гости были точнее, но это не повлияло на итоговый счет - 0:0. Моменты «Химок» казались немного опаснее, к тому же у судьи было два повода назначить пенальти в пользу подмосковной команды.
«Урал» остается на последнем месте с 10 очками, у его соперника на два балла больше.
Протокол игры
Лантратов Илья • Стойинович Душан 49' ( Данилкин Егор ( 49') • Карпов Максим • 84'Филин Александр • Боженов Кирилл • Дагерстол Филип • 87'Глушаков Денис • Соколов Артём 63' ( Кухарчук Илья ( 63') • Идову Брайн • Адеми Кемаль 63' ( Долгов Александр ( 63') • Мирзов Резиуан
Запасные: Генералов Егор • Садыгов Илья • Камышев Илья • Набиуллин Эльмир • Сабович Бесард • Трошечкин Александр • Сычёв Виталий
Помазун Илья • Кулаков Денис • Гагнидзе Лука • Кузьмичев Иван • Мамин Артём • 58'Гогличидзе Лео • Йовичич Бранко • 75'Августиняк Рафал • Колесниченко Кирилл • Егорычев Андрей 57' ( Железнов Юрий ( 57') • Бикфалви Эрик
Запасные: Годзюр Ярослав • Ибрахимай Илльдрен • Евсеев Алексей • Максименко Артём • Агеев Михаил • Шмыков Артём
31 октября. Стадион "Арена Химки" (Химки).