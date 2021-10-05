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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин рассказал, из-за чего покинул «Ростов»

05 Октября 2021 • 00:07 Комментировать
Сочи
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Ростов
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16.10 19:00

Недавно Юрий Сёмин объявил о своем уходе из «Ростова», пробыв на должности главного тренера команды всего два месяца. Напомним, что на посту наставника специалист подменил Валерия Карпина, который отказался от совмещения обязанностей.

В эфире телеканала «Звезда» Сёмин поделился, в чем же была причина такого радикального решения. Он признался, что остался недоволен выступлениями и результатами подопечных, в чем чувствовал собственную вину. «Проиграли команде Второй лиги (прим. – «Чайке») в Кубке России, с которой чересчур жесткие отношения внутри области. Если тренер делает такие осечки… Наверное, вправе и тренера уволить, и он сам может уйти», - прокомментировал экс-наставник.

Уточним, что под руководством Сёмина «Ростову» так и не удалось реабилитироваться после провального старта сезона, занимая лишь 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Юрий Сёмин
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