Тедеев - об 1:10 против «Сочи»: «Нас ничего не беспокоит, и мы ничего не вспоминаем»

Главный тренер «Ростова» Заурбек Тедеев поделился ожиданиями от матча с «Сочи» в эфире канала «Матч Премьер».

- «Сочи» - «Ростов» - внезапно для многих и вас в частности, серьезное противостояние. Конечно, это воспоминание об 1:10. Для вас этот стадион - это место чего? Какие воспоминания?

- Прекрасный стадион, хорошо обустроен, достаточно хорошее поле. Думаем о предстоящем матче. Нас ничего не беспокоит, и мы ничего не вспоминаем в принципе. В данной ситуации у нас цели ясны, и мы будем выполнять.

- На паузу ушли в хорошем настроении после важной победы в Москве. Как провели эти две недели?

- Прежде всего, у нас порядка восьми игроков были в расположении различных сборных команд, в том числе, России. Поэтому мы их с нетерпением ждали. Последних дождались два дня назад, это основная была ситуация, которая для нас, как и многих, сложилась со знаком минус. Поэтому у нас было привлечено достаточно много футболистов из молодежной команды, мы проводили определенную подготовку к этому матчу, исходя из того, что имели на определенный тренировочный день,.

- Вопрос относительно соперника. «Сочи» - один из лидеров чемпионата. Что нужно сделать, чтобы выиграть здесь?

- Нужно играть хорошо в футбол.