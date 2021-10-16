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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Федотов объяснил замену Джанаева

16 Октября 2021 • 23:40 Комментировать
Сочи
3:2
Ростов
окончен

В субботу «Сочи» обыграл на своём поле «Ростов» со счётом 3:2. Набор трёх очков в южном дерби позволил команде Владимира Федотова подняться на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.

После игры Федотов сказал, что второй тайм его команда проводила уже по счёту после трёх безответных забитых голов до перерыва. Также в ходе пресс-конференции тренер сочинцев объяснил замену голкипера Сослана Джанаева, сделанную в перерыве.

Федотов сказал, что Джанаев почувствовал растяжение задней поверхности бедра.

Следующий матч чемпионата «Сочи» проведёт в понедельник, 25 октября. Команда Владимира Федотова сыграет на выезде против «Локомотива».

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Евро-Футбол.Ру,
Сослан Джанаев Владимир Федотов Сочи
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