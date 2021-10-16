​Федотов объяснил замену Джанаева

В субботу «Сочи» обыграл на своём поле «Ростов» со счётом 3:2. Набор трёх очков в южном дерби позволил команде Владимира Федотова подняться на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.

После игры Федотов сказал, что второй тайм его команда проводила уже по счёту после трёх безответных забитых голов до перерыва. Также в ходе пресс-конференции тренер сочинцев объяснил замену голкипера Сослана Джанаева, сделанную в перерыве.

Федотов сказал, что Джанаев почувствовал растяжение задней поверхности бедра.

Следующий матч чемпионата «Сочи» проведёт в понедельник, 25 октября. Команда Владимира Федотова сыграет на выезде против «Локомотива».