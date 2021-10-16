​Тренер «Ростова» высказался после поражения от «Сочи»

«Ростов» остаётся в нижней части турнирной таблицы Премьер-лиги. В субботу «жёлто-синие» снова огорчили своих болельщиков, проиграв в южном дерби «Сочи» со счётом 2:3. После игры тренер ростовчан Заур Тадеев дал комментарий по поводу результата.

Тадеев отметил, что футболисты его команды не справлялись с индивидуальными возможностями игроков «Сочи».

«На мой взгляд, мы недостаточно плотно играли, давали соперникам много времени на раздумья, и от этого возникали большие сложности у наших ворот», - посетовал Тадеев, чьи слова приводятся на сайте «Ростова».

Следующий матч чемпионата России «Ростов» проведёт в субботу, 23 октября. Команда Заура Тадеева будет принимать тульский «Арсенал».