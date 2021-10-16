Бывший футболист сочинской «Жемчужины» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Сочи» и «Ростовом».

«Сочи» в этом противостоянии большой фаворит. Но «Ростов» в последнем матче выиграл у «Локомотива», у команды, которая чего-то стоит. «Сочи», конечно, фаворит, но «Ростов», думаю, даст хороший бой. Это будет дерби. Обе команды могут победить. Хотя «Сочи» более стабильная команда, но им будет очень трудно.

Если «Ростов» победит уже во втором матче кряду, это может вернуть команду на победную тропу. Им, наверное, не на руку пошел перерыв на игры сборной, потому что они только набрали ход. Сейчас «Ростов» - уже другая команда, нежели в начале чемпионата. Ребята сыгрались уже лучше между собой. «Ростов» всегда был неуступчивой командой. Ожидаю очень хороший и напряженный матч», - сказал Деменко.