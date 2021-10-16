«Барсы» включаются в золотую гонку: «Сочи» зачехлил «Ростов» и подобрался к «Зениту»

После победы над «Зенитом» «Сочи» принимал экзамен у «Ростова».

Трудно забыть то, что произошло в матче «Сочи» – «Ростов» образца позапрошлого сезона. Экстренно брошенная в бой донская молодёжь получила тогда на черноморском берегу сверхкрупное поражение 10:1. Что любопытно, в том матче ростовчанами однократно руководил Заур Тедеев, нынешний исполняющий обязанности главного тренера в отсутствие необходимой лицензии.

«Сочи» по итогам матча в Петербурге получил своего рода индульгенцию. Не проиграть «Зениту» под шумок заговорщических версий – такое случилось с «барсами» впервые за два с лишним года их выступлений в Премьер-лиге. Представители южного курорта даже выиграли в Северной столице – разве то была не сенсация? «Ростов», кстати, тоже хорошо отметился в десятом туре, вырвав гостевую победу над «Локомотивом».

Черноморцам потребовалось чуть меньше десяти минут, чтобы обернуть свой более высокий класс в преимущество на табло. А то, что класс у сочинской команды лучше, заметно хотя бы по турнирным таблицам нынешнего сезона и предыдущего. Заика прострелил с правого фланга, Кассьера сбросил на Юсупова, и тот уже разобрался с Песьяковым. Ростовчанам не хватало того вдохновения, которое было у них в матче с «Локомотивом», и «Сочи» в своём стиле пытался обращать и обращал это себе на пользу.

Дончане снова были вскрыты правым сочинским флангом, откуда передачу выдавал Бурмистров. После отскока пробил Нобоа – штанга. А когда пошёл у хозяев навес с левого края, Осипенко сыграл неаккуратно, смахнув мяч рукой. После видеоповтора Кукуляк поставил пенальти, который Нобоа буднично-профессионально превратил во взятие ворот. Скучно было без личного забитого гола Кассьере, но это вскоре исправилось, когда колумбиец продлил прострел Бурмистрова в левый угол.

Вести 3:0 в районе получаса игры – разве это плохо? Другое дело, что Бурмистров вскоре мог делать 4:0, если бы избежал офсайда, а так его гол с близкого расстояния был отменён. Казалось, «Сочи» ведёт достаточно, чтобы не беспокоиться, но в начале второго тайма пришлось болельщикам «барсов» и потревожиться. На 49-й минуте Нобоа подал с правого фланга, а Попов чуть не рассчитал полупрыжок и не попал по мячу головой. Упустив возможность довести преимущество в счёте до четырёх мячей, хозяева позволили сопернику сократить его до двух. Подача Калинина слева с углового – и Баштуш без сопротивления посылает мяч в сетку (3:1).

К тому времени в воротах черноморцев находился уже Николай Заболотный, заменивший в перерыве Джанаева, которого снова подкосила травма. Заболотного можно пожурить за гол от Баштуша – вратарь сочинцев как минимум там не выручил. А Владимиру Федотову стоит обратить внимание на практику неудачно начинать второй тайм после успешного первого. В матче с «Уфой» (тоже, кстати, после сентябрьского перерыва на сборные), у сочинцев была похожая трансформация.

«Ростов» же не так давно провалил дома первый тайм с «Ахматом», после чего второй провёл значительно лучше и при благоприятном стечении обстоятельств даже избежал поражения. На этот раз задача дончан была труднее, ведь играли они в гостях, «Сочи» сильнее «Ахмата» и проигрывали они 0:3, а не 0:2. Ну да, когда Баштуш забил, «жёлто-синие» стали проигрывать 1:3, однако дальше придавить хозяев у гостей не получилось. Ростовчане забили ещё гол в компенсированное время, но всё на этом. «Барсы» выезжают за счёт хорошего первого тайма и подбираются к «Зениту» на расстояние двух очков.

Кирилл Иванцов