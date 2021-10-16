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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Барсы» включаются в золотую гонку: «Сочи» зачехлил «Ростов» и подобрался к «Зениту»

16 Октября 2021 • 21:00 Комментировать (4)
Сочи
3:2
Ростов
окончен

После победы над «Зенитом» «Сочи» принимал экзамен у «Ростова».

Протокол игры  
Сочи 3:1 Ростов
(1:0) Юсупов Артур 10'    
(2:0) Нобоа Кристиан 28'    
(3:0) Касьерра Матео 33'    
    53' Баштуш Бартоломеу (3:1)
Джанаев Сослан   46' (Заболотный Николай (   46') Прохин Данила   82' Родригао Юрганов Игорь Заика Кирилл   76' (Маргасов Тимофей (   76') Цаллагов Ибрагим Нобоа Кристиан   90' (Ангбан Викторьен (   90') Терехов Сергей Бурмистров Никита   32'   46' (Попов Ивелин (   46') Юсупов Артур   87' (Жоаозиньо Рамос (   87') Касьерра Матео
Запасные: Павлов Даниил Колмаков Максим Барсов Максим Маммана Эмануэль Барач Матео Шакуро Павел Адамов Денис
Песьяков Сергей Терентьев Денис   46' (Хаджикадунич Деннис (   46') Баштуш Бартоломеу   23' Осипенко Максим Калинин Игорь   7'   77' (Поярков Николай (   77') Глебов Данил Полоз Дмитрий Хасимото Кэнто   60' (Сухомлинов Данила (   60') Гигович Армин   58'   80' (Байрамян Хорен (   80') Алмквист Понтус Комличенко Николай   46' (Соу Али (   46')
Запасные: Мелёхин Виктор Фольмер Кирилл Лангович Андрей Тугарев Роман Щетинин Кирилл Исик Артём Бабурин Егор
16 октября. Стадион "Фишт" (Сочи).

Трудно забыть то, что произошло в матче «Сочи» – «Ростов» образца позапрошлого сезона. Экстренно брошенная в бой донская молодёжь получила тогда на черноморском берегу сверхкрупное поражение 10:1. Что любопытно, в том матче ростовчанами однократно руководил Заур Тедеев, нынешний исполняющий обязанности главного тренера в отсутствие необходимой лицензии.

«Сочи» по итогам матча в Петербурге получил своего рода индульгенцию. Не проиграть «Зениту» под шумок заговорщических версий – такое случилось с «барсами» впервые за два с лишним года их выступлений в Премьер-лиге. Представители южного курорта даже выиграли в Северной столице – разве то была не сенсация? «Ростов», кстати, тоже хорошо отметился в десятом туре, вырвав гостевую победу над «Локомотивом».

Черноморцам потребовалось чуть меньше десяти минут, чтобы обернуть свой более высокий класс в преимущество на табло. А то, что класс у сочинской команды лучше, заметно хотя бы по турнирным таблицам нынешнего сезона и предыдущего. Заика прострелил с правого фланга, Кассьера сбросил на Юсупова, и тот уже разобрался с Песьяковым. Ростовчанам не хватало того вдохновения, которое было у них в матче с «Локомотивом», и «Сочи» в своём стиле пытался обращать и обращал это себе на пользу.

Дончане снова были вскрыты правым сочинским флангом, откуда передачу выдавал Бурмистров. После отскока пробил Нобоа – штанга. А когда пошёл у хозяев навес с левого края, Осипенко сыграл неаккуратно, смахнув мяч рукой. После видеоповтора Кукуляк поставил пенальти, который Нобоа буднично-профессионально превратил во взятие ворот. Скучно было без личного забитого гола Кассьере, но это вскоре исправилось, когда колумбиец продлил прострел Бурмистрова в левый угол.

Вести 3:0 в районе получаса игры – разве это плохо? Другое дело, что Бурмистров вскоре мог делать 4:0, если бы избежал офсайда, а так его гол с близкого расстояния был отменён. Казалось, «Сочи» ведёт достаточно, чтобы не беспокоиться, но в начале второго тайма пришлось болельщикам «барсов» и потревожиться. На 49-й минуте Нобоа подал с правого фланга, а Попов чуть не рассчитал полупрыжок и не попал по мячу головой. Упустив возможность довести преимущество в счёте до четырёх мячей, хозяева позволили сопернику сократить его до двух. Подача Калинина слева с углового – и Баштуш без сопротивления посылает мяч в сетку (3:1).

К тому времени в воротах черноморцев находился уже Николай Заболотный, заменивший в перерыве Джанаева, которого снова подкосила травма. Заболотного можно пожурить за гол от Баштуша – вратарь сочинцев как минимум там не выручил. А Владимиру Федотову стоит обратить внимание на практику неудачно начинать второй тайм после успешного первого. В матче с «Уфой» (тоже, кстати, после сентябрьского перерыва на сборные), у сочинцев была похожая трансформация.

«Ростов» же не так давно провалил дома первый тайм с «Ахматом», после чего второй провёл значительно лучше и при благоприятном стечении обстоятельств даже избежал поражения. На этот раз задача дончан была труднее, ведь играли они в гостях, «Сочи» сильнее «Ахмата» и проигрывали они 0:3, а не 0:2. Ну да, когда Баштуш забил, «жёлто-синие» стали проигрывать 1:3, однако дальше придавить хозяев у гостей не получилось. Ростовчане забили ещё гол в компенсированное время, но всё на этом. «Барсы» выезжают за счёт хорошего первого тайма и подбираются к «Зениту» на расстояние двух очков.

Кирилл Иванцов

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Комментарии (4)
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ингерман
16 Октября 2021 в 21:26
ай там щец 3-2 был аднака..
JUMPER
16 Октября 2021 в 21:21
сочинския барсы с пабедай...!!! диржитися ближэя к лидиру...)))
ARTUR
16 Октября 2021 в 21:13
Сочи очень меня удивляют и радуют ))
ингерман
16 Октября 2021 в 21:13
ай воц они последствия работы бездарной-карпухи которая усе развалила и свалила як крыса с тонущева карабля.. )))
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